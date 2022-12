Wolfenbüttel. Nach turbulentem Jahr geht das DRK-Restaurant Solferino am Mittwoch in die Weihnachtspause. Im Januar warten süße Sünden auf die treuen Gäste.

DRK Wolfenbüttel Solferino am Exer geht in die Weihnachtspause

Mit einem Dankeschön an seine Gäste meldet sich das Solferino zum letzten Mal in diesem Jahr zu Wort. „Wir werden ab Mittwoch den 21. Dezember, schließen und erst am Dienstag, 3. Januar, wieder öffnen“, erklärt Corina Bornecke, die Geschäftsführerin des DRK-Inklusionsbetriebes Am Exer. „Es war uns wichtig, heute nochmal danke zu sagen für die treuen Besuche in einem wahrlich turbulenten Jahr.“

In 2022 kam so einiges zusammen. Das Solferino musste einen gewaltigen Wasserschaden mit vielen Monaten der Schließung verkraften. „Außerdem ist die Pandemie ja immer noch nicht ganz vorbei.“ Zuletzt kamen Personalprobleme hinzu, die bekanntlich die gesamte Gastro-Szene belasten. „Zum Glück haben wir gerade diesen letzten Punkt etwas entschärfen können, indem wir gleich fünf geflüchteten Menschen aus der Ukraine eine Perspektive geben und sie einstellen konnten“, erzählt Anja Höltje, die Restaurantleiterin.

Diese Jahr keine „Weihnachtsboxen“

Und auch die meisten Gäste sind längst wieder da – von den Ostfalia-Studenten über die Stammgäste bei Frühstück und Mittagstisch bis zu den am Exer ansässigen Firmen. „Ich habe den Eindruck, dass wir in der Krise nicht nur als Team zusammengewachsen sind“, berichtet Corina Bornecke, „sondern auch mit vielen unserer Stammgäste.“ Tatsächlich sei eine Art Familiengefühl entstanden. „Viele melden sich sogar ab, wenn sie am nächsten Tag nicht kommen können.“

Auch die Familienfeiern im Solferino laufen wieder wie früher. „Weniger bekannt scheint zu sein, dass wir auch das Catering komplett anbieten können.“ Immerhin: Nach den in den vorigen Jahren so erfolgreichen „Weihnachtsboxen“ mit Gans und kompletten Beilagen wurde oft gefragt. „Wir hatten uns aber schon frühzeitig entschlossen, sie dieses Jahr nicht anzubieten, weil die Personallage noch unklar war und oberstes Ziel die optimale Qualität unser Anspruch ist.“

Torten versüßen das Angebot

Dafür gibt es jetzt mehrere ausgebildete Neuzugänge, wobei das Leitungsduo vor allem von Anastasiia aus der Ukraine schwärmt. „Sie kommt aus Cherson und ist ausgebildete Konditorin.“ Wenn das Solferino im nächsten Jahr wieder öffnet, werden die leckersten hausgemachten Torten ins Programm genommen. „Und zwar zum Essen bei uns in der Lounge oder bei Feiern und zum Mitnehmen nach Hause.“

Auf diesem Wege hat der Begriff Inklusion mittlerweile eine doppelte Bedeutung im Solferino: „Einerseits, weil bei uns Menschen mit Schwerbehinderungen arbeiten – andererseits, weil wir zur Inklusion der Flüchtlinge in die Gesellschaft beitragen.“

Am Dienstag wird es weihnachtlich

Nun wünscht das Solferino-Team seinen Gästen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. „Bleiben Sie gesund – auf viele weitere schöne Stunden mit unseren Gästen im Solferino!“ Der Dank geht auch die treuen Lieferanten des Betriebes, der dem DRK-Kreisverband Wolfenbüttel gehört. „Vor allem die Fleischerei Poggendorf aus Kissenbrück liefert hochwertige Zutaten.“ Nicht zuletzt darauf sei der enorme Erfolg des Frühstücks am Exer zurückzuführen, meint die Geschäftsführerin. „Diese frischen, regionalen Produkte haben ihre Fans.“ Mittlerweile kommen ganze Gruppen und verabreden sich zum Frühstück am Exer. „Allerdings würden wir uns freuen, wenn wir noch mehr Veranstaltungen am Abend hätten.“ Zu wenig sei noch bekannt, dass Tagungen und Konferenzen mit bis zu 100 Personen überhaupt kein Problem sind im Solferino.

Übrigens verabschiedet sich das Lokal standesgemäß in die Weihnachtspause: Der letzte Mittagstisch am Dienstag beinhaltet ofenfrischen Gänsebraten. „So lange der Vorrat reicht.“

