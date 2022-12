Polizei: Autofahrer in Schladen mit 3 Promille angehalten

Schladen. Beamte haben am Montag einen Autofahrer kontrolliert: Der Mann war stark alkoholisiert. In Wolfenbüttel wurde zudem in eine Schule eingebrochen.

Auf einem Supermarktparkplatz in Schladen haben Polizisten am Montag einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. (Symbolbild)

In Schladen haben Polizeibeamte am Montagnachmittag einen stark alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Die Streife reagierte auf einen Zeugenhinweis und kontrollierte den 45-jährigen Mann, der gerade dabei war, auf dem Parkplatz am Einkaufszentrum in der Hermann-Müller-Straße einzuparken.

Bei dem Alkoholtest zeigte sich bei dem Mann ein Wert von etwa 3 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an, stellte den Führerschein sicher und leitete weitere Ermittlungen ein.

Unbekannte brechen in Wolfenbütteler Schulgebäude ein

Unbekannte sind über das Wochenende in die Schule an der Wilhelm-Brandes-Straße in Wolfenbüttel eingebrochen. Die Täter brachen zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 6.40 Uhr, ein Fenster auf und gelangten so in die Büroräume der Schule.

Im Büro gingen sie einen Stahlschrank sowie einen Tresor an. Nach bisherigen Erkenntnissen der Wolfenbütteler Polizei stahlen sie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Hinweise gehen telefonisch an (05331) 9330.

red

