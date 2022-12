Das wird Senioren in Wolfenbüttel nächstes Jahr geboten

Das Seniorenservicebüro Wolfenbüttel hat sein Veranstaltungsangebot für Seniorinnen und Senioren im ersten Halbjahr 2023 vorgestellt. Darüber berichtet die Stadt Wolfenbüttel in einer Pressemitteilung. Hier ein Überblick über die Veranstaltungen:

„Overland-Biking Australia“ wird am Montag, 30. Januar, ab 15 Uhr in der Stadtbücherei Wolfenbüttel Thema eines Reiseberichts sein. Roswitha Soechtig hat den Kontinent Australien auf unterschiedliche Weise mehrfach besucht: mit dem Rad, dem Auto und zu Fuß. Jedes Land dort hat seine Eigenart. South Australia zum Beispiel ist der Festivalstaat, Western Australia der Golden State mit endlosen Straßen und riesigen Trucks. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist bis Montag, 23. Januar, möglich.

An Angehörige richtet sich die Info-Veranstaltung „Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Demenz“, die am Mittwoch, 8. Februar, von 16 bis zirka 17.30 Uhr in der Kommisse geplant ist. Die Ergotherapeutin Ina Halbe stellt unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten vor und gibt Tipps für Spiele und Übungen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Einlass ist um 15.30 Uhr. Es wird um eine Anmeldung bis Mittwoch, 1. Februar, gebeten.

Wie man für die Enkel Geschichten für die Toniebox aufnimmt

„Hinter den Wolken“ lautet der Titel des Frühstückskinos am Sonntag, 12. Februar, 11 Uhr, im Filmpalast. Es geht um Emma, die auf der Beerdigung ihres Mannes Frederik ihre alte Liebe Gerard wiedertrifft. Der Kartenerwerb für Film und Frühstück (13 Euro) ist bis Freitag, 3. Februar, möglich. Wer nicht am Frühstück teilnehmen möchte, kann am Veranstaltungstag eine Kinokarte im Filmpalast erwerben. Der Einlass erfolgt ab 10 Uhr, ab dann gibt es auch einen Imbiss. Das Mitbringen von Kaffeebechern und Tellern wird gern gesehen.

Eine Lesung mit dem Titel „Zartes, Zoff & Zipperlein: Geschichten vom Älterwerden“ von Roswitha Iasevoli gibt es am Montag, 27. Februar, ab 15 Uhr in der Stadtbücherei. Wie sind sie denn nun, die Alten von heute? Und wann beginnt das Alter? Mit solchen Fragen beschäftigt sich die Autorin. Die Lesung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist bis Montag, 20. Februar, möglich.

Der Gesundheits-Vortrag „Für mehr Genuss und Wohlgefühl“ steht am Mittwoch, 8. März, 15 bis 16.30 Uhr, in der Kommisse auf dem Programm. Wie sollte die Ernährung aussehen? Und welche Bedeutung hat sie für Wohlbefinden und Lebensqualität? Antworten gibt Helga Strube von der Vernetzungsstelle Seniorenernährung Niedersachsen. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 1. März, möglich.

„Lernen Sie die Tonies und die Toniebox kennen“ – ein Kreativangebot nicht nur für Großeltern – ist am Montag, 20. März, 15 Uhr, in der Stadtbücherei geplant. In vielen Kinderzimmern gehört das Abspielgerät Toniebox zum Alltag. Die dazugehörigen Tonies bieten Großeltern die Möglichkeit, für ihre Enkel Grüße, Gute-Nacht-Geschichten und Lieder aufzunehmen. Die Teilnehmer lernen die Box kennen. Bei Interesse folgt später ein gemeinsamer Aufnahmetermin. Der Eintritt ist frei, Einlass ist um 14.30 Uhr. Anmeldungen sind bis Montag, 13. März, möglich.

Physiotherapeutin gibt Tipps gegen Stürze

Der Mitmach-Veranstaltung „Fit im Alter: Aktiv gegen Stürze“ ist für Dienstag, 18. April, ab 15 Uhr in der Kommisse geplant. Physiotherapeutin Stefanie Müller gibt Tipps zur Sturzprophylaxe. Sie hilft, Stolperfallen in Haus, Garten und im Alltag zu erkennen. Zudem zeigt sie Übungen für Gleichgewicht und Muskulatur. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 11. April, möglich. Eintritt frei, Einlass ab 14.30 Uhr.

Beim Frühstückskino am Sonntag, 23. April , 11 Uhr, wird die Komödie „Und wenn wir alle zusammenziehen?“ im Filmpalast gezeigt. Es geht um fünf Jugendfreunde, die im Alter zusammenwohnen und sich dabei zusammenraufen müssen. Der Kartenerwerb für Film und Frühstück (13 Euro) ist bis Freitag, 14. April, möglich. Wer nicht am Frühstück teilnehmen möchte, kann am Veranstaltungstag eine Kinokarte im Filmpalast erwerben. Imbiss und Einlass ab 10 Uhr, das Mitbringen von Kaffeebechern und Tellern wird gern gesehen.

Die Tagesfahrt für diesmal nach Schloss Hundisburg. „Wandeln auf barocken Pfaden“ heißt es am Donnerstag, 11. Mai, ab 9 Uhr. Barocke Schloss- und mittelalterliche Klostergärten bieten eine umfangreiche Geschichte und verzaubern durch eine einzigartige Gartenbaukultur vergangener Jahrhunderte. Abfahrt ist um 9 Uhr am Forum Wolfenbüttel, Rückkehr ist gegen 17.30 Uhr. Kosten: 55 Euro pro Person inklusive Busfahrt, Mittagessen (Getränke auf eigene Kosten), Führungen, Kaffee und Kuchen. Änderungen im Programm bleiben vorbehalten. Bis zum Dienstag, 2. Mai, besteht die Möglichkeit, eine Karte im Seniorenservicebüro zu erwerben. Teilnehmer werden gebeten, beim Kartenkauf anzugeben, ob sie einen Rollator zur Fahrt mitbringen.

Expertin gibt Tipps zur Vorsorgevollmacht

Der „Tag der älteren Generation“ steht 2023 unter dem Motto „Frühling in Wolfenbüttel“. Am Mittwoch, 24. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr wird er in der Lindenhalle gefeiert. Der Seniorenbeirat in der Stadt Wolfenbüttel und die Arbeitsgemeinschaft der Seniorenkreise im Landkreis Wolfenbüttel laden zum gemütlichen Kaffeetrinken in die Lindenhalle ein. Eintritt: 10 Euro pro Person inklusive Kaffee, Tee und Kuchen, Einlass ab 13.30 Uhr. Der Kartenkauf beginnt in diesem Fall erst am Montag, 27. März, und läuft bis Freitag, 12. Mai, im Seniorenservicebüro und bei Bücher Behr am Kornmarkt.

„Aktuelles zur Vorsorgevollmacht“ heißt schließlich ein Vortrag am Donnerstag, 29. Juni, ab 15 Uhr in der Kommisse. Eine Mitarbeiterin der Betreuungsstelle des Landkreises Wolfenbüttel gibt den Teilnehmern einen kompakten Überblick über ihre Vorsorgemöglichkeiten und informiert über gesetzliche Änderungen im Betreuungsrecht, insbesondere über neue gesetzliche Änderungen. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist bis Montag, 26. Juni, möglich.

Für die kostenfreien Veranstaltungen kann man sich ab Dienstag, 3. Januar, verbindlich im Seniorenservicebüroanmelden. Möglich ist das telefonisch unter der Rufnummer (05331) 86438. Ebenso ist dann der Kartenvorverkauf für alle anderen Veranstaltungen in der Zeit von 9 bis 12 Uhr im Seniorenservicebüro, Lange Str. 9, eröffnet.

