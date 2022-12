Dieselöl auf der Oker nach LKW-Unfall in Wolfenbüttel

Ein Lkw fuhr am Montagmorgen beim Wenden auf der Schweigerstraße in Wolfenbüttel gegen eine Straßenlaterne. Dabei wurde der Kraftstofftank angerissen und zirka 200 Liter Diesel liefen aus, informieren Einsatzkräfte der Feuerwehr. Obwohl die Feuerwehr versuchte, das angrenzende Regenwasserrückhaltebecken mit einer Ölsperre zu schützen, gelangte ein Teil des Diesels in das Becken. Der Regen spülte das Diesel-Wassergemisch dann in die Kanalisation und von dort in die Oker. In mehreren Bereichen der Stadt wurden größere Ölflecken gemeldet.

Die Feuerwehr setzte infolgedessen in der Nähe der Schäferbrücke eine Ölsperre und mehrere Ölschlängel in die Oker, die untere Wasserbehörde des Landkreises Wolfenbüttel stellte umweltfreundliche Auffangmittel bereit. Die Ölsperren werden vorsorglich bis nach den Festtagen in der Oker belassen. Zudem hat die Feuerwehr Wolfenbüttel nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort auch die Feuerwehr Braunschweig über mögliche Verschmutzungen informiert. Ein Gutachter soll demnach nun entscheiden, ob und in welchem Umfang Reinigungsarbeiten am Regenwasserrückhaltebecken auf der Schweigerstraße erforderlich sind.

