Wolfenbüttel. In der Neuen Straße in Wolfenbüttel hat ein Unbekannter am Mittwochnachmittag ein Auto beschädigt.

In Wolfenbüttel ist es zu einer Unfallflucht gekommen. Die Polizei ermittelt.

Polizei Wolfenbüttel Unfallflucht in Wolfenbüttel: Auto touchiert parkenden Wagen

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Rangieren einen in der Neuen Straße in Wolfenbüttel zum Parken abgestellten BMW touchiert und dabei beschädigt. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, schreibt die Polizei.

Am BMW war Schaden an der rechten Seite in Höhe von zirka 4500 Euro entstanden. Da die Ermittler gelben Fremdlack sicherten, ist von einem gelben Verursacherfahrzeug auszugehen. Hinweise erbittet die Polizei unter (05331) 9330.

red

