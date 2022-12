Bürgerarchiv Wolfenbüttel zeigt Kultur-Neustart nach 1945

Am Beispiel des Bühnenbildners Max Kühn (1910 bis 1950) wird derzeit im Bürgerarchiv des Bürgermuseums der Neustart des kulturellen Lebens in Wolfenbüttel nach dem Ende des Nationalsozialismus dargestellt.

Nach 1945 wurde unter Federführung von Günter Prestel ein neues Theater im Schloss etabliert. Für den Neubeginn engagierte Prestel den schlesischen Bühnenbildner und Ausstattungsleiter Max Kühn. Dieser hatte in den Jahren 1929 bis 1932 an der Kunstgewerbeschule in Breslau Bühnenbildnerei und Malerei studiert, im Anschluss daran folgten Tätigkeiten an Theaterbühnen in Breslau und Elbing.

Zur Eröffnung gab es „Claudia“

1946 kamen Kühn und seine Familie als Vertriebene nach Wolfenbüttel, auf beengtem Raum wohnten sie in der Kaserne an der Lindener Straße. Drei Jahre arbeitete Kühn als Bühnenleiter und Ausstattungsleiter im Schlosstheater (Operette und Schauspiel). Zur Wiedereröffnung desselben war die Schulaula zum Theatersaal umgebaut und am 2. September 1947 mit dem Schauspiel „Claudia“ festlich eingeweiht worden.

Darüber hinaus war Max Kühn der Spielleiter der hiesigen Jugendbühne. Kühn schrieb eigene Stücke für die Jugendbühne, darunter fiel auch ein Rübezahl-Theaterstück mit dem Titel „Wir suchen unsern Rübezahl!“. Rübezahl war seit dem 19. Jahrhundert eine der Identifikationsfiguren der Schlesier.

Familie wandert in die USA aus

Kühn starb 1950 in Ulm, seine Frau Annaliesa wanderte mit den vier Kindern in die USA aus und wagte dort einen weiteren Neuanfang. Einmal im Jahr besucht die Familie von Sohn Johannes Kühn die Stadt Wolfenbüttel. Teile des Nachlasses von Max Kühn – darunter viele Skizzen von Bühnenbildern auf höchstem künstlerischen Niveau – hat sie dem Museum übergeben.

Die von der wissenschaftlichen Museums-Volontärin Michelle Grimke kuratierte Kabinettausstellung ist bis zum 29. Januar 2023 im Bürgermuseum zu sehen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de