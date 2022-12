Wolfenbüttel. Der Korb mit fair gehandelten Waren dient als Beispiel für die Verwaltung. Lukanic hat bereits eine Idee, was er mit ihm anstellen wird.

Fairtrade-Stadt Wolfenbüttel Verein übergibt Fairen Korb an Bürgermeister Lukanic

Am Mittwoch trafen sich Vertreter des Vereins Werkstatt Solidarische Welt e.V. mit Bürgermeister Ivica Lukanic und überreichten ihm im Ratssaal einen Fairen Korb. Ziel der Aktion ist es, verschiedenen Ämtern der Verwaltung zu zeigen, welche Produkte sich für einen Geschenkkorb zum Beispiel bei Jubiläen, im Rahmen von Städtepartnerschaften oder kulturellen Events eignen.

„Man muss anerkennen, dass Wolfenbüttel Anstrengungen im Bereich Nachhaltigkeit unternimmt“, sind sich die Mitglieder des Vereins einig. Gemeinsam mit der Verwaltung, dem Fairtrade-Steuerungskreis und dem Rat wollen Weltläden die faire Beschaffung in der Kommune noch vermehrt unterstützen. Finanzieller Förderer des Projekts ist Engagement Global, eine Unterorganisation des Ministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Von dort kommt auch das Geld für eine spezielle Weihnachtsaktion zum Thema Fairer Einkauf in der Kommune.

Bürgermeister kocht im Roncallihaus

Der Termin wurde auch genutzt, um sich über Themen wie fairer Handel, faire Arbeit und Nachhaltigkeit auszutauschen. Der Faire Korb solle für einen guten Zweck verwendet werden, erklärte der Bürgermeister, nachdem er diesen in Empfang genommen hatte. Am 7. Januar kocht er im Roncallihaus in der Suppenküche. Dort soll der Inhalt des Korbes den Gästen zugutekommen.

red

