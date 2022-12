Tafel-Kunden freuen sich über 80 Weihnachtsbäume

Sandra Lorenz war zu Tränen gerührt: „Die Menschen haben sich so herzlich bei uns bedankt, dass mir das wirklich sehr nahe gegangen ist.“ Gemeinsam mit ihrem Partner, Kai Hortobagyi, war sie mit einem großen Anhänger voller Tannenbäume im Großen Zimmerhof 29 vorgefahren. Wie das Deutsche Rote Kreuz Wolfenbüttel mitteilt, standen 80 Stück für die bedürftigen Menschen an der DRK-Tafel kostenlos bereit.

Natürlich nicht einfach so. „Wir hatten vorher Chips an unsere Kunden ausgegeben“, erzählten Tafelleiterin Juliane Liersch und Susanne Smyczek, ihre rechte Hand. „Sonst hätte sich ja jeder zufällige Passant einen Baum schnappen können.“ Schon deutlich vor dem eigentlichen Ausgabetermin war der Zimmerhof vor der Tafel voller Leute. Die Vorfreude angesichts der im Netz verpackten Tannen konnte man ihnen vom Gesicht ablesen.

„Wolfenbüttel war schneller“

Kai Hortobagyi hatte sich in diesem Jahr erstmals an den Versuch herangewagt, in Vechelde einen Weihnachtsbaum-Verkauf zu starten. „Das war immer ein Traum von mir gewesen“, erzählte seine Freundin Sandra Lorenz. Allerdings lief die Premiere noch nicht perfekt, der Forstbetrieb Hortobagyi blieb auf etlichen Bäumen sitzen. „Wir waren halt noch nicht so bekannt.“ Kurzerhand bot das Paar die schon gefällten, überzähligen Tannen den Tafeln in Peine und Wolfenbüttel an. „Wolfenbüttel war schneller“, erzählte die Wolfenbüttelerin Lorenz und lächelte.

Darum brachten sie nun 80 Bäume in die Lessingstadt, und fast alle gingen weg. Weitere sechs Stück lagerten danach im Garten der Tafel, „für Spät-Abholer“. Und die letzten wurden noch zur Ausgabe der DRK-Tafel nach Schladen gebracht. „Das war eine richtig schöne Veranstaltung“, freute sich später Juliane Liersch. „Ein Dank geht auch an die Stadt, die das Befahren der Fußgängerzone für diesen einmaligen Fall völlig unbürokratisch und anstandslos genehmigt hat.“

Rentner spenden ihre Energie-Pauschale

Fürs nächste Jahr könnte sich sich vorstellen, auch noch alkoholfreien Punsch anzubieten. Das würde den familiären Charakter des Treffens verstärken. Allerdings wird die Tafel dann auf die Hilfe der Firma Hortobagyi verzichten müssen. „Wir werden 2023 die Tafel in Peine beliefern“, erklärte Sandra Lorenz. Dort sei sie im Wort. Im besten Fall brumme das Geschäft ja ohnehin derart, dass kaum Bäume übrig bleiben. „Mein Herzenswunsch ist, dass nächstes Jahr die Wolfenbütteler Baumhändler an die Wolfenbütteler Tafel denken und helfen“, sagte sie abschließend.

Juliane Liersch ist derweil beeindruckt von der Reaktion vieler Einwohner, nachdem von den Engpässen bei der DRK-Tafel berichtet wurde. „Es ist einfach unglaublich, wie viele Menschen sich Gedanken machen, auf welche Weise sie uns im Rahmen ihrer Möglichkeiten helfen können.“ Als Beispiel nannte sie eine ganze Zahl von Rentnern, die ihre vom Staat erhaltene Energie-Pauschale spendeten. „Sie erzählten, wir brauchen die nicht, also kann sie zur Tafel“, schilderte sie. „Man kann es nicht anders sagen: Der Zusammenhalt in Wolfenbüttel ist ganz bemerkenswert.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de