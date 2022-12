Weihnachtspäckchenkonvoi fährt nach Osteuropa

Seit 2001 bringt der Weihnachtspäckchenkonvoi in Rumänien, Moldawien und der Ukraine Kinderaugen zum Leuchten. Das geht aus einer Pressemeldung von Round Table 112 Wolfenbüttel/Salzgitter hervor.

Ursprünglich als nationales Service-Projekt gestartet, habe sich der Konvoi über die Jahre zum größten und erfolgreichsten Projekt von Round Table Deutschland entwickelt. Die Idee sei einerseits die Übergabe von Weihnachtsgeschenken an Kinder in Osteuropa, die aufgrund von Armut oder der Bedingungen der Kinderheime keine Weihnachtsgeschenke erhalten würden, anderseits die Stärkung des Bewusstseins der Kinder in Deutschland, dass mit gebrauchten Spielsachen und Kleinigkeiten Kindern in anderen Teilen der Welt eine Freude gemacht werden kann.

Dieses Jahr konnte der Round Table 112 Wolfenbüttel/Salzgitter nach eignen Angaben 750 Päckchen für den Weihnachtspäckchenkonvoi einsammeln, zudem spendete er 1000 Euro für das Projekt.

Deutschlandweit über 130.000 Päckchen

Viele Schulen, Kindertagesstätten und Privatleute hätten trotz finanziell schwieriger Zeiten dieses Projekt wieder einmal unterstützt. Insgesamt konnten laut Round Table deutschlandweit über 130.000 Päckchen zusammengetragen werden. Für den Transport wurden deshalb 33 LKW benötigt und der Konvoi wurde vonmehr als 200 Tablern begleitet. Deshalb möchte sich Round Table 112 Wolfenbüttel/Salzgitter herzlichst für die Unterstützung bedanken, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Service-Clubs.

