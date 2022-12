Die Wolfenbütteler Polizei hat am Vormittag des 24. Dezembers einen Verkehrsunfall an der Lindener Straße aufgenommen. (Symbolbild)

Polizei Wolfenbüttel Autos kollidieren an Heiligabend in Wolfenbüttel

In Wolfenbüttel hat sich Heiligabend ein Verkehrsunfall ereignet – die beteiligten Autos wurden erheblich beschädigt, die Insassen blieben jedoch unverletzt. Wie die Wolfenbütteler Polizei mitteilt, stießen die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zwischen Lindener und Halberstädter Straße zusammen.

Demnach fuhr eine 48-jährige Wolfenbüttelerin mit ihrem Auto auf der Lindener Straße über eine rote Ampel – und kollidierte mit einem 60-jährigen Cremlinger, der auf der Halberstädter Straße fuhr. Nach dem Zusammenprall gegen 8.40 Uhr morgens mussten die Autos abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf zirka 15.000 Euro.

Aufgebrochener Zigarettenautomat in Abbenrode

In Abbenrode haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Zigarettenautomaten in der Braunschweiger Straße aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stahlen die Täter Bargeld und Zigaretten. Sie hatten den Automaten aufgehebelt – in der Zeit zwischen Mitternacht und 10.30 Uhr vormittags. Die genaue Schadenshöhe war noch nicht bekannt.

red

