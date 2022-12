Einbruch, Brand, Schlägerei – Polizeiüberblick für Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Die Polizei Wolfenbüttel berichtet: Einbruch in Denkte, Schlägerei vor einer Kneipe, Papiercontainer-Brand in Fümmelse. Der Überblick.

Von diversen Einsätzen im Landkreis Wolfenbüttel berichtet die Polizei am Montag. Laut der Meldung kam es am Sonntag gegen 18 Uhr zu einem Einbruch in Denkte. Am Nachmittag des 1. Weihnachtstages brachen Unbekannte über die Terassentür auf der Rückseite in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Windhuck ein.

Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck von bisher unbekanntem Wert. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 5000 Euro und bittet um Hinweise an die Polizei Schöppenstedt unter 05332/946540 oder die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330.

Altpapiercontainer brannte in Fümmelse

Ebenfalls am Sonntag, gegen 23.35 Uhr brannte in Fümmelse ein Altpapiercontainer. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Container brannte aber komplett aus. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

Schlägerei in der Mühlenstraße in Wolfenbüttel

Später dann, in der Nacht zu Montag, kam es vor einer Gaststätte in der Mühlenstraße in Wolfenbüttel zu einem Polizeieinsatz wegen Körperverletzung. Wie die Polizei berichtet, hatte es gegen 2.27 Uhr zunächst Streitigkeiten in der Gaststätte gegeben. Als einer der Beteiligten, ein 42-Jähriger, dann die Kneipe verließ, folgte ihm der Täter und versetzte seinem Kontrahenten mit der Faust einen Schlag ins Gesicht.

Der Täter sei dann gegangen, heißt es weiter. Beschreibung: Männlich, ca. 190 cm groß, kurze schwarze Haare. Er war mit einem schwarzen Rollkragenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet. Auffällig: Laut Zeugen hat der Mann ein Muttermal auf der linken Wange.

Der 42-Jährige pöbelte bei dem Einsatz noch die eingesetzten Polizeibeamten an. Diese leiteten also nicht nur ein Verfahren wegen Körperverletzung gegen den Angreifer ein, sondern auch eines wegen Beleidigung gegen den Geschädigten. Anschließend kam er per Rettungswagen ins Krankenhaus. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

