Unbekannte brechen im Landkreis Wolfenbüttel in Wohnhaus ein

Unbekannte Täter drangen am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, zwischen 17.30 und 19:40 Uhr, nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Kreis Wolfenbüttel in Sickte, Volzum, Neuer Weg, ein. Die Räumlichkeiten des Hauses wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht, berichtet die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen seien Bargeld und Schmuck entwendet worden. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden, heißt es weiter. Ein Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus im Landkreis Wolfenbüttel in Sickte, Hötzum, Am Waldrand, scheiterte indes, berichtet die Polizei. Hier habe der oder die Täter ebenfalls am Montag, 26. Dezember, zwischen 14 und 20 Uhr, versucht ein Fenster aufzuhebeln.

Hier sei es jedoch beim Versuch geblieben. Der entstandene Sachschaden werde auf zirka 4000 Euro geschätzt. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist noch nicht klar. Hinweise an die Polizei unter (05331) 9330.

red

