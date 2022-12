Schöppenstedt. Zwei Frauen und ein Mann brachen in ein Geschäft in der Stobenstraße ein. Außerdem: Seitenscheibe eines Autos am Sternhaus eingeschlagen.

Diebstahl in Schöppenstedt: Unbekannte Täter sind in ein Geschäft in der Stobenstraße eingebrochen

Polizei Wolfenbüttel Unbekanntes Trio bestiehlt Geschäft in Schöppenstedt

Drei Täter, darunter zwei Frauen und ein Mann, sollen am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr in ein Geschäft in der Schöppenstedter Stobenstraße eingebrochen sein. Wie die Polizei berichtet, habe einer der Täter eine Uhr im Wert von 99 Euro gestohlen, während die beiden anderen Unbekannten die Sicht versperrt hätten.

Im Anschluss sei das Trio in Richtung Markt geflüchtet.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben: Rund 30 Jahre alt, 180 Zentimer groß, bekleidet mit einer hellen Jeans sowie einer schwarzen College-Jacke, Drei-Tage-Bart, schwarze Haare.

Die weiblichen Täterinnen sollen zwischen 165 und 175 Zentimeter groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise an (05331) 9330.

Am Sternhaus: Seitenscheibe eingeschlagen

Unbekannte Täter zerstörten am Mittwoch, 28.12.2022, zwischen 8 und 9.15 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand die Seitenscheibe eines auf einem Waldparkplatz am Sternhaus Sternhaus abgestellten Nissan. Aus dem Fahrzeug wurde der darin befindliche Fahrzeugschein sowie gut fünf Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise gehen an die (05331) 9330

