Schluss für Mobile Impfteams im Landkreis Wolfenbüttel

Der Landkreis Wolfenbüttel hat nach fast zwei Jahren seine lokale Impfkampagne beendet. Darüber informiert er in einer Pressemitteilung. Demnach war der 20. Dezember der letzte Betriebstag der der Mobilen Impfteams (MIT). Seit dem 18. Oktober 2021 führten die Teams bis Jahresende rund 45.500 Impfungen durch, heißt es. Der Höchstwert an einem Tag lag bei 1.340 Impfungen.

Die Impfungen erfolgten in Alten- und Pflegeheimen, im Form von Hausbesuchen, in wöchentlichen Impfangeboten in den Gemeinden und Städten des Landkreises sowie im stationären Impfangebot im KOMM in Wolfenbüttel. „Das war eine außergewöhnliche Zeit für unser rund 90-köpfiges Team“, werden Sabine Schelz und Marko Berkan von der organisatorischen Leitung der MIT zitiert. „Viele Teammitglieder wechselten vom Impfzentrum direkt in die Mobilen Impfteams. Wir haben viel Dankbarkeit aus der Bevölkerung erfahren.“

Die MIT nahmen der Mitteilung zufolge am 18. Oktober 2021 die ersten Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen des Landkreises vor. Damit lösten sie das Impfzentrum ab, das den Betrieb zu Ende September 2021 eingestellt hatte. Die Teams betrieben am Standort Schweigerstraße, im KOMM, weiterhin ein kleineres stationäres Impfangebot, das im Volksmund weiterhin als Impfzentrum bekannt war. Insgesamt nahmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises Wolfenbüttel im Impfzentrum und im Rahmen der MIT von Januar 2021 bis zum 20. Dezember dieses Jahres mehr als 136.500 Impfungen vor, teilt der Landkreis mit.

Imfpung an Supermärkten, in Sporthallen und in Kinos

„Mit den MIT kamen die Impfungen zu den Menschen vor Ort. Geimpft wurde in Dorfgemeinschaftshäusern, in Verwaltungsgebäuden, an Supermärkten, in Sporthallen, in Kinos auf Festen und anderen Orten in den Gemeinden des Landkreises“, wird in der Pressemitteilung bilanziert. Zudem habe es Hausbesuche für Bürgerinnen und Bürger gegeben, die stark in ihrer Mobilität eingeschränkt gewesen seien.

„Die Mobilen Impfteams haben einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Landkreis Wolfenbüttel geleistet“, wird Heiko Beddig, Erster Kreisrat und gesamtverantwortlicher Leiter der MIT, zitiert. „Ein Großteil der Bevölkerung hat eine Impfung im KOMM oder durch die Impfteams in den Gemeinden erhalten. Ich bin allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren engagierten Einsatz sehr dankbar.“

Ursprünglich sollten die MIT nur ergänzend zu den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten tätig werden, heißt es in der Pressemitteilung. Schnell sei deutlich geworden, dass die Nachfrage nach Impfungen sehr hoch gewesen sei und sogar noch mehr mobile Teams notwendig geworden seien. Im Sommer ging die Nachfrage dem Landkreis zufolge stark zurück. Mit dem Ende der Mobilen Impfteams erfolgen Corona-Schutz-Impfungen nun bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten.

red

