Mehrere Einbrüche im Landkreis Wolfenbüttel

Unbekannte sind in Denkte im Landkreis Wolfenbüttel in der Donnerburgstraße zwischen Mittwoch, 28. Dezember, 18 Uhr und Donnerstag, 29. Dezember, 8 Uhr in einen Büroraum eingebrochen. Die Täter drangen über ein Dach und nach Einschlagen einer Fensterscheibe in einen Hallenkomplex ein, so die Polizei.

Die Täter erbeuteten Bargeld in einer niedrigen dreistelligen Höhe, heißt es weiter. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Schöppenstedt unter der Telefonnummer (05332) 946540 zu richten.

Weiterer Einbruch in Firmengebäude in Wolfenbüttel in der Wilhelm-Mast-Straße

Täter sind in ein Firmengebäude in Wolfenbüttel in der Wilhelm-Mast-Straße zwischen Mittwoch, 28. Dezember, 18.15 Uhr und Donnerstag, 29. Dezember, 05:20 Uhr eingedrungen. Die Täter hebelten ein Fenster des Firmengebäudes auf und erbeuteten im Tatverlauf Postgut, so die Polizei.

Die Polizei ermittelt die Schadenshöhe. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331) 9330 zu richten.

