82-Jähriger vermisst: Polizei Wolfenbüttel sucht nach Senior

Wolfenbüttel. Der leicht demente Mann hat sich am Montag aus einer Seniorenanlage in Schliestedt entfernt. Jetzt sucht die Polizei nach ihm.

Die Polizei in Wolfenbüttel bittet um Mithilfe: Seit Montagabend wird ein 82-jähriger Mann vermisst. Der ältere Herr ist leicht dement und hat sich aus einer Seniorenanlage im Schöppenstedter Ortsteil Schliestedt entfernt, teilen die Beamten mit. Der Vermisste sei zuletzt fußläufig zwischen Schöppenstedt und Schliestedt gesehen worden. Er sei nicht auf Medikamente angewiesen, könne aber sporadisch verwirrt und desorientiert wirken.

Diesen 82-Jährigen sucht die Polizei. Foto: Polizei Wolfenbüttel

Der Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß, trägt weder Brille noch Bart und hat graue gescheitelte Haare. Bekleidet ist er wahrscheinlich mit einer kurzen Strickjacke (Farbe: schwarz/weiß) und einer Trainingshose (Farbe: schwarz mit Streifen an der Seite). Der Vermisste hat eine auffällige Ganghaltung und ein Loch im rechten Ohr (aufgrund einer zurückliegenden OP).

Hinweise zur Person unter (05331) 9330 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Zigarettenautomat in Wolfenbüttel aufgebrochen

In der Nacht vom 1. auf den 2. Januar ist ein Zigarettenautomat an der Fümmelser Straße in Wolfenbüttel aufgebrochen worden. Augenscheinlich nutzte der unbekannte Täter eine Flex, um den Automaten zu öffnen. Anschließend wurde Bargeld und Zigaretten gestohlen, so die Polizei. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Mehrere Sachbeschädigungen in Destedt

In der Ortschaft Destedt hat es mehrere Sachbeschädigungen gegeben. Am Silvestertag stellten mehrere Geschädigte fest, dass in der Straße Trift ein Werbebanner an einem Firmengelände zerschnitten worden ist. Zeitgleich ist an einer Mauer des dortigen Reitvereins eine Graffitischmiererei und eine beschädigte Sitzbank festgestellt worden. Tatzeitraum war jeweils die vorherige Nacht. Aufgrund der Nähe ist von einem Tatzusammenhang auszugehen. Der Gesamtschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfenbüttel entgegen.

