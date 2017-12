Sickter Verwaltung bis Freitag geschlossen

Sickte Aufgrund innerorganisatorischer Maßnahmen ist die Verwaltung der Samtgemeinde Sickte von Mittwoch, 27. Dezember, bis einschließlich Freitag, 29. Dezember, geschlossen. Das teilte die Verwaltung schriftlich mit. Die Samtgemeindeverwaltung sitzt im Herrenhaus in Sickte, Am Kamp 12, und ist per Mail...