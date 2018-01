Cremlingen und Sickte nutzen Dienste der Stadtverwaltung

Sickte Beide Gemeinden setzen bei der Vergabe von Aufträgen auf Fachkräfte in Wolfenbüttel.

Sicktes Samtgemeindebürgermeisterin Petra Eickmann-Riedel und Cremlingens Bürgermeister Detlef Kaatz mit der Stadt Wolfenbüttel vereinbart, künftig deren Zentrale Vergabestelle für beide Kommunen zu nutzen. Die Ausübung des öffentlichen Vergaberechts sei durch diverse Gesetzesnovellen und Rechtsprechungen auf EU-, Bundes- und Landesebene in den vergangenen Jahren komplexer geworden. Das Risiko, Ausschreibungen allein dezentral in den einzelnen Fachbereichen „nebenbei“ vorzunehmen, werde aufgrund der deutlich gestiegenen Anforderungen von vielen öffentlichen Auftraggebern mittlerweile als sehr hoch eingeschätzt, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Wolfenbüttel.

Daher biete eine Zentralisierung innerhalb einer Verwaltung Chancen, weil die fachliche Spezialisierung weniger Mitarbeiter in einem dafür zuständigen Bereich Kompetenzen gebündelt und Fachämter somit entlastet würden. So könnten die sich nun wieder verstärkt ihrem eigentlichen Kerngeschäft zuwenden. Zudem werde die Rechtssicherheit erhöht.

Die Zentrale Vergabestelle (ZVS) der Stadt Wolfenbüttel gibt es seit Juli 2015. Bis Ende November 2017 seien rund 270 Vergaben von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen erfolgreich gewesen. Dabei übernehme die ZVS sämtliche Vergabeverfahren ab 25 000 Euro für alle Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung.

Die Stadt arbeite mit Cremlingen und Sickte schon länger bei den Prüfungsleistungen des städtischen Rechnungsprüfungsamtes zusammen. Kaatz und Eickmann-Riedel hätten die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung als verlässlich und problemlos bezeichnet. Durch den Abschluss der Zweckvereinbarung übernehme die ZVS die formelle Betreuung und Abwicklung von Vergabeverfahren für die Gemeinde Cremlingen und die Samtgemeinde Sickte für Verfahren ab 25 000 Euro. Dazu gehörten unter anderem die Zusammenstellung von Ausschreibungsunterlagen, die Veröffentlichung von Vergaben, die Bieterkommunikation, die Auswertung eingehender Angebote sowie gegebenenfalls die Prozessführung bei Rügen und Nachprüfungsverfahren. Zudem agiere die ZVS als beratende Servicestelle für alle vergaberechtlichen Belange beider Kommunen – auch für Verfahren unterhalb der genannten Vergabeschwelle. Der letztliche Zuschlag liege dagegen nicht bei der Stadt.