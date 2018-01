Wehr soll besser ausgestattet werden

Besonders die tagelangen Unwettereinsätze durch Hochwasser und Sturm erforderten sehr viel Mobilität und Flexibilität von den Mitgliedern, heißt es in der Pressemitteilung der Wehr.

Zweimal wurde die Wehr im Rahmen der Kreisfeuerwehrbereitschaft Ost zu Hochwassereinsätzen in Schladen und Wolfenbüttel alarmiert. Ortsbrandmeister Carsten Belkius erwähnte während der Jahressitzung auch zwei Einsätze mit dem AED-Gerät (bekannt als Defibrillator). Bei dem einen habe es sich um einen Fahrradunfall im Reitlingstal gehandelt, bei dem anderen sei an der Elmwarte ein kleiner Junge ins kalte Wasser gefallen. Beide seien glimpflich geendet.

Erkerodes Bürgermeister Heinrich Füchtjohann habe deutlich gemacht, so die Wehr, sich als Samtgemeinderatsmitglied baldmöglichst für eine verbesserte Ausstattung einsetzen zu wollen. Er habe deutlich gemacht, dass selbst bei einem normalen Wintereinbruch am Elm die höher gelegenen Grundstücke in Erkerode nicht mit dem Einsatzfahrzeug zu erreichen seien, weil die technischen Voraussetzungen fehlten. Die Nutzung privater Fahrzeuge sei für die Brandschützer nicht länger tragbar.

Hermann Curland und Günter Umlauf seien für jeweils 60 Jahre Mitgliedschaft in der Wehr geehrt worden. Der frühere Kreisausbildungsleiter Uwe Schmidt ist bereits ein halbes Jahrhundert bei den Brandschützern, während Reinhard Urban seit 40 Jahren dabei ist.

Zu Feuerwehrmännern wurden Arash Zahedi, Leon Schäfer und Adrian Kitta ernannt. Lennart Curland erreichte den Dienstgrad eines Oberfeuerwehrmanns. Sören Eßmann, Sven Wiehe und André Haberland sind zu Hauptfeuerwehrmännern befördert worden. Markus Belkius wurde erneut von den jungen Brandschützern als Leiter der Jugendwehr bestätigt, neuer Stellvertreter ist Sven Wiehe.