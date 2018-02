Lindenallee wird später fertig

Durch die anhaltenden Niederschläge seien die Böden sehr nass, so dass bisher nur gut die Hälfte der neuen Linden habe gepflanzt werden können, heißt es in einer Pressemitteilung der Güterverwaltung Reinau in Lucklum. „Alle, die eine Baumpatenschaft übernommen haben, müssen sich leider noch ein wenig gedulden“, wird Helmut Gockel, Geschäftsführer des Rittergutes Lucklum, in der Mitteilung zitiert. „Wir hoffen aber, dass wir die Lindenallee im Mai offiziell eröffnen können.“

Die Fällung des alten Baumbestandes sei nötig geworden, weil ein Großteil der Alleebäume auch durch baumpflegerische Maßnahmen nicht mehr zu erhalten gewesen sei – so das Ergebnis eines Baumgutachtens durch einen Sachverständigen. Die Verkehrssicherheit beim Betreten der Allee sei aufgrund morscher Kronen nicht mehr gegeben.

Die Ursachen dafür reichten weit in die Vergangenheit zurück. Die Pflege der im späten 18. Jahrhundert vom Komtur von Hardenberg angelegten vierreihigen Allee sei in den vergangenen Jahrzehnten vernachlässigt worden. Schon 2001 sei ein Parkgutachten zu dem Ergebnis gekommen, dass das „charakteristische gleichförmige Aussehen der Gehölze und die streng geometrische Anordnungen“ empfindlich gestört sei und zudem viele Bäume an sich nicht mehr zu erhalten seien.

Die Allee werde nun nach Vorgaben der Denkmalpflege neu angelegt: Neben den sechs alten Bäumen am Westende, die auf die Größe der historischen Allee verweisen, sollen insgesamt 154 hochstämmige neue Linden gepflanzt werden.

„Das Rittergut möchte mit der Sanierung der Lindenallee ein attraktives Entreé für das Dorf und das Gut schaffen. Die Allee soll Besucher als gepflegtes und stilvolles Eingangstor willkommen heißen Bei der Sanierung ist es uns wichtig, an historische Gegebenheiten anzuknüpfen und den ursprünglichen Charakter der Allee wiederherzustellen“, so Geschäftsführer Gockel. Damit würden sowohl Dorf als auch Rittergut aufgewertet. Dies sei nicht nur sehenswert, sondern lade auch zum Flanieren und Verweilen ein.

Wer Baumpate werden möchte, hat dazu noch Gelegenheit und kann sich an der Aktion „Ich schenk dir einen Baum“ beteiligen. Für alle Bäume, die in der Allee neu gepflanzt würden, könne für jeweils 55 Euro eine Patenschaft erworben werden. Formulare gibt es im Hofcafé. Mit dem Geld sollten die Kosten für das Anfertigen und Anbringen des Schildes gedeckt werden.