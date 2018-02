Cremlingen Ein 58-Jähriger ist am Mittwoch gegen 6.10 Uhr auf der Bundesstraße 1 zwischen Abbenrode und Cremlingen mit seinem Auto in den Straßengraben gefahren.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 6.10 Uhr in Fahrtrichtung Cremlingen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest.

Ein erster Test ergab einen Wert von 1,1 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Am Auto entstand Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Es wurde abgeschleppt.