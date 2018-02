Evessen Das Fahrzeug hat an der Bertramstraße gestanden. Bereits in der Nacht zuvor war der Spiegel von Unbekannten beschädigt worden.

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben im Zweitraum zwischen Mittwoch, 7. Februar, 18 Uhr, und Donnerstag, 8. Februar, 7 Uhr, den rechten Außenspiegel eines an der Bertramstraße in Evessen geparkten blauen Renault Clio abgeschlagen oder abgetreten. Schon in der Nacht zuvor war der Spiegel beschädigt worden, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.