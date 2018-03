Unangemeldeter Wagen brennt völlig aus

Sickte Am Samstag geriet gegen 18 Uhr an der Schöninger Straße während eines Abschleppvorgangs der geschleppte Pkw in Brand. Der Wagen, den der Besitzer gerade erst erworben hatte, brannte vollständig aus. Da der Pkw nicht zugelassen, also weder versichert noch versteuert war, erwartet den Besitzer nun...