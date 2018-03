Offene Töpferei: Werkstatt Evessen ist dabei

Evessen Am Tag der offenen Töpferei, am 10. und 11. März, nimmt auch „Die Werkstatt“ von Gabriele Leonhardt und Cordula Lübeck-Otte an der Hauptstraße 3 in Evessen teil. Dabei geht es um Techniken, Materialien und Werkzeuge. Interessenten sind jeweils von 10 bis 18 Uhr willkommen, um den Fachleuten beim...