Die Polizei glaubt nicht an fremde Gewalt

Nach dem tragischen Tod eines 19-jährigen Schülers aus Schandelah, der in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Weddeler Bahnhof von einem Güterzug tödlich verletzt worden war, glaubt die Polizei nicht an fremde Gewalt: „Wir haben bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, sagt Frank Oppermann, Pressesprecher des Polizeikommissariats Wolfenbüttel. Die Ermittlungen dauerten dennoch an. „Wir...