Psychedelischer Rock in der Wegwarte

Nach seinem Londoner Gastspiel tritt der Gitarrenvirtuose Werner „Flamingstratman“ Lindner zusammen mit Harald Sölter am Bass und Marita Sterly am Schlagzeug am Karsamstag, 31. März, um 20.30 Uhr bei der Psychedelic-Soul-Nacht in der Wegwarte in Lucklum auf. Mit Interpretationen von Musikstücken...