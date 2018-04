Schulenroder organisieren ein Fest

Schulenrode Ein Frühlingsfest findet am Sonntag, 22. April, ab 18 Uhr am und um das Schützen- und Sportheim statt. Alle Besucher dürfen am Schießen teilnehmen. Gefeiert wird das 40-jährige Bestehen der ersten Jugendabteilung. Die Veranstalter sorgen nach eigenen Angaben auch für Essen und Getränke.