Arbeitseinsatz im Freibad Hemkenrode

Hemkenrode Der Freundeskreis Freibad am Elm lädt zum Arbeiten ins Freibad in Hemkenrode ein. Termin ist am Samstag, 28. April, ab 9.30 Uhr. Hergerichtet werden soll das Beachvolleyballfeld. Zudem geht es um gärtnerische Arbeiten am Kleinkinderspielplatz. Angebadet werden soll am 5. Mai.