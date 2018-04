Für Einbrecher gehalten – Kuchenlieferant niedergeschlagen

Ein Mitarbeiter einer Bäckerei lieferte am Freitag Kuchen in die Hachumer Straße nach Evessen als er auf einem Grundstück angegriffen wurde.

Als ein 59-jähriger Angestellter einer Bäckerei am Freitagmorgen gegen 04.50 Uhr in der Hachumer Straße in Evessen Kuchen auslieferte, wurde er beim Betreten des Grundstücks angegriffen und verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, hielt der namentlich bekannte 54-jährige Täter, Lebensgefährte der Auftraggeberin, diesen vermutlich für eine Person, die das Grundstück unberechtigt betreten habe. Weiteres werden die Ermittlungen ergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.