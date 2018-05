Zaunschutz im Cremlinger Naturparadies

Zäune wie der auf dem Bild zeigen, wo Vögel brüten und Amphibien ihren Laich in den Herzogsbergen ablegen. Die Tiere sollen so geschützt werden. Foto: Landkreis

Cremlingen Die Kleingewässer in den Herzogsbergen sind ein wahres Paradies für zahlreiche Tierarten.

Der seltene Kammmolch ist hier ebenso zu Hause wie Blessralle, Rohrsänger und viele weitere Brutvögel, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Das Landschaftsschutzgebiet (LSG) auf den Herzogsbergen sei aber auch ein wahres Paradies für Mensch und Hund.

Damit Artenschutz sowie Naherholung zu ihrem Recht kämen, gebe es eine Leinenpflicht für Hunde in der Brutsaison vom 1. April bis 15. Juli. Zudem habe die Untere Naturschutzbehörde Zäune um die Kleingewässer aufgestellt, um Amphibien und Brutvögel zu schützen.

Die Naturschützbehörde habe die Kleingewässer renaturiert. Dafür habe das Land Niedersachsen Geld zur Verfügung gestellt. Von dieser ökologischen Aufwertung profitiere unter anderem die Kreuzkröte, eine Charakterart der Herzogsberge. Die Untere Naturschutzbehörde sei zum Schutz des LSG Herzogsberge verpflichtet.

Eine Gefahr für den Artenschutz seien freilaufende Hunde während der Brutsaison. Vögel und Amphibien würden erheblich beeinträchtigt. Neben der Beunruhigung ihres Lebensraumes koste die brütenden Tiere das wiederholte Auffliegen, Ausweichen und Ablenken des Störers eine Menge Kraft.

Ihr Nest sei in dieser Zeit verlassen, die Eier verlören ihre Wärme: Der Bruterfolg bleibe möglicherweise aus. Für viele Augen unsichtbar, würden auch die Laichballen und -schnüre der Amphibien geschädigt.

Damit die Erholungssuchenden wissen, welche Bereiche bedenkenlos betreten werden können und damit Amphibien und Vögel erfolgreich brüten, sichert die Naturschutzbehörde diese Lebensräume auf den Herzogsbergen nun mit Zäunen und Hinweisschildern, teilt der Landkreis mit.

Zu einer entspannten Erholungssaison trage grundsätzlich bei, Hunde in der Brut- und Setzzeit an der Leine zu führen. Diese gesetzliche Regelung sei vorgegeben im Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung. Das Betreten der freien Landschaft sei zur Erholung grundsätzlich erlaubt. Eine Ausnahme sei aber das Betreten von Wiesen und Weiden während der Aufwuchs- und Weidezeit, also vom 1. April bis 31. Oktober. Ein Problem seien daher Langlaufleinen beim Führen von Hunden. Mit diesen könnten sich Hunde schnell abseits von Wegen und damit auf Wiesen und Weiden aufhalten. Übrigens dürfe bis 15. Juli auf den Wiesen und Weiden auch niemand Fahrrad fahren oder gar reiten.

Alle bei uns heimischen Singvögel und Amphibien seien durch das Bundesnaturschutzgesetz „besonders geschützt“.