Chorkonzert in Dettum

Dettum Der Projektchor Rubato aus Braunschweig veranstaltet sein Frühjahrskonzert am Sonntag, 6. Mai. Beginn ist um 17 Uhr in der Kirche St.-Johannis-Baptista in Dettum. Geboten werden beschwingte und ruhigere A-cappella-Werke, die von besinnlichen Texten umrahmt werden sollen. Der Eintritt ist frei....