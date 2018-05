Bürgermeister lädt zur Ortsbegehung per Rad ein

Veltheim Bürgermeister Alexander von Veltheim lädt am Dienstag, 15. Mai, ab 17 Uhr zur Ortsbegehung mit dem Fahrrad in die Gemeinde Veltheim (Ohe) ein. Treffpunkt ist die Bushaltestelle Am Mühlenanger/Schulenroder Straße. Begutachtet werden sollen vorrangig die Bushaltestellen zwecks Planung barrierefreier...