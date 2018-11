Konturen der Häuser sind schon zu sehen

Am Holzweg in Cremlingen entstehen zur Zeit 51 neue Wohnungen, in die Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen einziehen können. Wenn der erste Bauabschnitt voraussichtlich Ende 2019 fertig gebaut ist, soll schon mit dem zweiten Bauabschnitt genau gegenüber begonnen werden: 54 weitere Wohnungen. Die Gemeinde Cremlingen arbeitet bei diesem Projekt eng mit der Lebenshilfe Braunschweig und der Nibelungen Wohnbau GmbH aus Braunschweig...