Kunsthandwerk kommt aufs Lucklumer Rittergut

Lucklum. 90 Aussteller werden am Sonntag, 4. August, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr auf dem Gut ihre Produkte anbieten. Handelsware soll es nicht geben.

Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres gibt es auch dieses Jahr wieder einen hochwertigen Kunsthandwerkermarkt auf dem Lucklumer Rittergut. Gezeigt werden Angebote jenseits des Mainstreams.

Dietlinde Zacher will das Besondere. Seit mehr als 25 Jahren veranstaltet sie unter dem Label „arte factum“ im norddeutschen Raum Kunsthandwerkermärkte. „Ich bin immer auf der Suche nach dem Besonderen“, erklärt sie. „Ich möchte keine Handelsware auf meinen Märkten sehen.“

Stattdessen solle ein hohes künstlerisches und handwerkliches Niveau gezeigt werden, neben dem Verkauf soll auch die Arbeit am Objekt gezeigt werden. „Wer bei mir ausstellen möchte, muss sich mit aussagekräftigen Fotos bewerben“, erklärt sie beim Pressegespräch am Mittwochmittag auf dem Rittergut.

Um die 90 Aussteller werden am Sonntag, 4. August, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Rittergutes ihre Arbeiten präsentieren. Sie kommen aus ganz Deutschland.

„Industrie- und Massenware wird es nicht zu sehen geben. Jedes Stück auf dem Markt ist ein Unikat“, so Zacher. Fast zwei Drittel der Bewerber für einen Stand stellt Schmuck her. Da falle, so Zacher, die Auswahl schwer. Insgesamt soll es aber ein wechselndes Angebot geben.

„Immer ein Drittel der Standbetreiber wechselt von Markt zu Markt“, berichtet sie. Aus der Region ist unter anderem Thomas Dahms mit seinem Ostfalia-Verlag dabei und präsentiert seine Geschichtscomics.

Die Stände verteilen sich vor allem im Außenbereich des Gutshofes, aber auch im „Kuhstall“, dem EventGut und der „Scheune“ werden Anbieter zu finden sein. Schmuck, ungewöhnliche Mode, Kunstobjekte, Plastiken und vieles mehr werde auf dem Markt zu sehen sein, sagt Zacher.

Für die gastronomische Versorgung sorgt das Team von Eventgut-Leiterin Cläre Lindenmaier, für die Musik die fünfköpfige Band „Back to Jazz“ aus Bremen und Hannover. In Oldtime-Jazz-Instrumentierung spielen sie Jazzinterpretationen moderner Popsongs.

„Wir haben für ausreichend Parkplätze gesorgt. Es muss niemand im Dorf parken“, erklärt Lindenmaier. Parkplätze seien ausgeschildert und an der Ortseinfahrt aus Richtung des Lucklumer Kreisels zu finden. „Wir bieten in in diesem Jahr mehr Parkflächen an, in der Hoffnung, dass wir den Verkehr aus dem Ort heraushalten können.“

Apropos Verkehr: Bei gutem Wetter soll möglichst auch die Sammlung des Gutes mit historischen Kutschen gezeigt werden.

Der Termin: Sonntag, 4. August, 11 bis 18 Uhr, Rittergut Lucklum; Eintritt: Erwachsene 4 Euro, Kinder frei.