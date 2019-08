E-Bike Fahrerin bei Unfall in Abbenrode leicht verletzt

Abbenrode. Der Unfall ereignete sich beim Abbiegen vom Schrotweg in die Braunschweiger Straße in Abbenrode.

Vermutlich aus Unachtsamkeit, so die Polizei, übersah am Montag, 5. August, gegen 7.45 Uhr ein 60-jähriger Transporterfahrer beim Rechtsabbiegen vom Schrotweg in die Braunschweiger Straße in Abbenrode eine 61-jährige vorrangberechtigte E-Bike-Fahrerin, die auf der Braunschweiger Straße unterwegs war. Durch den Anstoß sei die E-Bike-Fahrerin leicht verletztworden. Sie sei vom versorgt. An den Fahrzeugen sei Sachschaden entstanden.