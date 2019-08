Gemeinde Sickte soll gegen Windkraftgebiet vorgehen

Der Bauausschuss der Gemeinde Sickte empfiehlt mehrheitlich einen Eilantrag gegen ein Windkraftgebiet. In weiteren Empfehlungen wurde unter anderem eine Nachverdichtung der Bebauung in der Bahnhofstraße in Sickte befürwortet. An der Bahnhofstraße sollen zwei neue Mehrfamilienhäuser entstehen. Den...