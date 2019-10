Schüler aus Schandelah laufen für das Sportabzeichen

Einmal im Jahr wird in der Schandelaher Grundschule das Laufabzeichen nach den Regeln des deutschen Leichtathletikverbandes abgenommen. Bei kühlem aber sonnigem Wetter trafen sich die dritten und vierten Klassen der Sandbachschule auf dem Sportplatz in Schandelah. Nach kurzem Aufwärmprogramm begann der Lauf mit dem Ziel, das Laufabzeichen der Stufe 1 (15 Minuten), 2 (30 Minuten) oder 3 (60 Minuten) abzulegen. Für die Schüler der 4. Klassen war außerdem noch das Erreichen der Stufe 4 (90 Minuten) möglich. Für die Verpflegung der Läufer sorgte der Förderverein der Sandbachschule. Wer es geschafft und sein Laufziel erreicht hatte, konnte sich am Obst- und Getränkebuffet erst einmal stärken. Danach stellte sich der eine oder andere Läufer als Helfer wieder in den Dienst der Allgemeinheit.

