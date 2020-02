Auto prallt in Groß Denkte gegen Mauer

Ein 19-jähriger Autofahrer verlor am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in Groß Denkte die Kontrolle über sein Auto. Beim Abbiegen von der Leipziger Straße in den Asseweg stieß er mit seinem Auto gegen eine Mauer, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug war laut Mitteilung so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahren konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

