In der Sickter Ortsmitte soll ein Netto-Markt entstehen

Die bislang verhängte Veränderungssperre für die Brache des ehemaligen Edeka-Marktes in Sickte soll aufgehoben werden. Das sagt Sicktes Bürgermeister Marco Kelb nach eingehender rechtlicher Beratung mit dem Landkreis Wolfenbüttel. Der Bauausschuss der Gemeinde Sickte wird sich in seiner Sitzung am...