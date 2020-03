18.000 Euro Schaden nach Unfall zwischen Hordorf und Scheppau

Auf der Landesstraße 633, zwischen Scheppau und Hordorf, hat es laut Polizeimitteilungen einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos gegeben. Fünf Personen seien leicht verletzt worden . Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte am Sonntag, gegen 16.45 Uhr, eine 51-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto nach links in die Kreisstraße 144 in Richtung Schandelah abzubiegen. Eine nachfolgende, in gleicher Richtung fahrende, 20-jährige Autofahrerin übersah das abbremsende Auto vermutlich aus Unachtsamkeit und fuhr auf, heißt es in der Polizeimeldung. Dadurch wurde das Auto der 51-jährigen auf die Gegenfahrbahn geschoben und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Auto eines 72-Jährigen, der in Richtung Scheppau unterwegs gewesen sei. Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt laut Mitteilung fünf Personen leicht verletzt, wobei vier davon mit Rettungsdiensten in Krankenhäuser gebracht werden mussten. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 18.000 Euro, teilt die Polizei mit. Sie mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz seien neben Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr auch Abschleppunternehmen gewesen.

