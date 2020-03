Landkreis bestätigt: 2 Tuberkulose-Fälle in Kita Abbenrode

In der Kindertagesstätte Elmwichtel der Gemeinde Abbenrode gibt es zwei Tuberkulose-Fälle. Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ist erkrankt. Das teilte Cremlingens Bürgermeister Detlef Kaatz am Dienstagmorgen mit. Im Verlauf des Tages wurde klar, dass es einen zweiten TBC-Fall gibt: Ein Kind, das in der Einrichtung betreut wird, ist positiv getestet worden. Der Kindergarten bleibt vorerst geöffnet. „Die Entscheidung darüber...