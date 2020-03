84-Jährige wird beim Einkaufen in Cremlingen bestohlen

In einem Discounter in Cremlingen wurde eine Senioren am Mittwoch bestohlen.

Cremlingen. 150 Euro und persönliche Papiere verlor eine 84-Jährige an einen Dieb in Cremlingen.

Eine 84-jährige Seniorin ist am Mittwoch beim Einkauf in einem Discounter in Cremlingen, Im Moorbusche, bestohlen worden, teilt die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Täter habe gegen 11 Uhr vormittags die Geldbörse der Seniorin aus der Handtasche geklaut, die sich am Einkaufswagen befunden haben soll. Neben persönlichen Papieren waren laut Polizei auch zirka 150 Euro Bargeld in der Geldbörse. Hinweise (05331) 9330.