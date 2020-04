Kranz zum 75. Jahrestag der Befreiung in Schandelah- Wohld

Die Auflösung des Konzentrationslagers Schandelah-Wohld jährt sich 2020 zum 75. Mal. Am 10. April 1945 wurde das Lager geräumt. Zum Gedenken an die grausame Zeit und deren Opfer legten Cremlingens Bürgermeister Detlef Kaatz und Alexander Hoppe, Bürgermeister der Stadt Königslutter am Elm, am...