Destedter Grundschüler räumen bei Braunschweiger Filmklappe ab

Große Freude bei den Schülern der Film-AG der OGS Destedt: Die Jury der Braunschweiger Filmklappe 2020 hat ihren Film „Sehr komisch!?“ mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Zudem belegte ihr Beitrag „… die gibt’s doch nur im Film“ den zweiten Platz. „Es ist völlig verrückt, dass wir schon wieder gewonnen haben“, meint Schuldirektor und Leiter der Film-AG Ulrich Kleinfeldt im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Grundschule hatte vor fünf Jahren zum ersten Mal an dem regionalen Schulfilmwettbewerb teilgenommen. Nun gab es den fünften Sieg in Folge.

Gewinner werden wegen Corona online bekannt gegeben

Eigentlich wären die Gewinner erst am Freitag, 17. April, im Rahmen einer großen Preisverleihung mit allen Teilnehmenden im Filmpalast Wolfenbüttel bekanntgegeben worden (unsere Zeitung berichtete). Aber aufgrund des Coronavirus musste in diesem Jahr ein anderer Weg gewählt werden. So wurde vor drei Wochen begonnen, jeden Tag einen neuen Gewinnerfilm auf dem Youtube-Kanal der Braunschweiger Filmklappe hochzuladen. Der Preis wird in drei Altersstufen „Kita & Klasse 1-6“, „Klasse 7-10“ und „Klasse 11-13 & BBS“ verliehen.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Sechs Filme waren nominiert

Die beiden Destedter Kurzfilme setzen sich gegen vier weitere Beiträge aus der Region durch. „Die Kinder filmen selbst und erfinden die Geschichten beziehungsweise Ideen“, erläutert Kleinfeldt. Das Drehbuch stamme dann von ihm, jedoch hätten die Schüler Einfluss auf die Texte ihrer Rollen. In jedem Halbjahr nehmen rund zehn Kinder von der zweiten bis zur vierten Klasse an der Film-AG teil.

Darum geht es in den Filmen

„… die gibt’s doch nur im Film“: In der Destedter Grundschule passieren seit kurzem seltsame Dinge: Türen quietschen, Sachen verschwinden und tauchen an merkwürdigen Orten auf. Spukt es etwa? Die Schulkinder machen sich auf die Suche nach der Ursache. https://www.youtube.com/watch?v=7o4-U14uo8o

Die Jury der Filmklappe findet: „Ein Film von Kindern für Kinder. Sehr gut gespielte und sicher gesprochene Rollen verbinden sich mit sauberen Einstellungen in einer soliden Montage“, und weiter: „Ein gelungener Film mit einer gut nachvollziehbaren Geschichte“.

„Sehr komisch!?“: Die neue Lehrerin Frau Wohlgemut hat alles andere als ein wohliges Gemüt. Sie lässt ungeübte Diktate schreiben, beschimpft die Kinder und verhält sich auch sonst ganz sonderbar. Irgendetwas stimmt mit ihr nicht. https://www.youtube.com/watch?v=zGhY50AJkjM&t=12s

„Starke Darstellerinnen und Darsteller mit überzeugend gespielten Charakterzügen und einer sprachlichen Sicherheit haben die Jury überzeugt“, heißt es in der Laudatio. Dazu trage auch die Gestaltung mit Parallelmontage und Rückblende bei.

Beitrag qualifiziert sich für Landesentscheid

Damit hat sich der Film für die Niedersächsische Filmklappe qualifiziert. Ob diese wie geplant im Juni verliehen wird, sei angesichts von Corona fraglich, so Kleinfeldt.

