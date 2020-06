Gutachten: Keine Unfallschwerpunkte im Cremlinger Moorbusche

2016 wollte die Gemeinde die Verkehrsführung im Gewerbegebiet Im Moorbusche in Cremlingen neu planen lassen.

Immer wieder ist es in der Vergangenheit im Cremlinger Gewerbegebiet „Im Moorbusche“ für Fußgänger und Radfahrer zu brenzligen Situationen gekommen. Unsicherheiten birgt, vor allem für ältere Menschen, beispielsweise das Überqueren der Straße vom Parkplatz des Rewe- beziehungsweise Aldi-Marktes in Richtung Apotheke. „Viele parken dort, um beispielsweise zum Arzt zu gehen“, berichtet uns Cremlingens Ortsbürgermeister Jens Drake (SPD), „die Autofahrer kommen um die Kurve und geben Gas.“ Auch wenn diese sich an das Tempolimit 50 hielten, sähen sie die Fußgänger oft erst spät, weiß der Sozialdemokrat aus Erfahrung. Zudem berichtete uns die Leiterin der Cremlinger Polizeistation Ende vergangenen Jahres, dass noch immer viele Autofahrer schneller unterwegs seien als erlaubt. Seit Juni 2018 dürfen Autofahrer nur noch 50 statt zuvor 70 Stundenkilometer im Gewerbegebiet fahren.

Auch auf der Westseite der Straße „Im Moorbusche“, im Bereich der Zufahrt zu Lidl, dm, Cadera und den anderen Geschäften ist die Verkehrssituation für Fußgänger und Radfahrer teilweise uneindeutig und unsicher. Bereits im Jahr 2016 wurde unter anderem deswegen die Aufstellung eines Verkehrskonzeptes für das Gewerbegebiet „Im Moorbusche“, im Bereich zwischen der Einmündung der Kreisstraße 140 (ehemalige B1) bis zur Ostgrenze des Rewe-Aldi-Grundstücks, beschlossen. Im Dezember 2019 wurde der Auftrag an das Ingenieurbüro SHP aus Hannover erteilt. Die Gutachter beobachteten den Verkehr, dokumentierten das Aufkommen und analysierten die Unfallstatistik.

Das Ergebnis präsentierten die Experten in dieser Woche dem Cremlinger Ortsrat. „Das Ergebnis hat uns nicht überrascht“, sagt Ortsbürgermeister Drake, „zwischen den Rewe-Aldi-Parkplatz und der Apotheke muss eine Querungshilfe hin.“ Der SPD-Politiker sieht diese Querungshilfe als wichtigste Maßnahme. Das sehe der gesamte Ortsrat so, berichtet uns Drake. Erstaunt habe den Lokalpolitiker lediglich, dass dieser Bereich, den er als Gefahrenzone wahrnimmt, in dem Gutachten nicht besonders hervorgehoben wird.

Positiv überrascht seien die Ortsratsmitglieder, ob der Unfallstatistik gewesen. Aus dem Gutachten geht hervor, dass die Unfallzahlen von 2017 auf 2019 zurückgegangen sind. Krachte es 2017 noch 23 mal in dem Bereich, wurden 2019 noch 12 Unfälle gezählt. Zudem handelte es sich ausschließlich um Unfälle mit leichtem Sachschaden – verletzt oder gar getötet wurde niemand. Unfallschwerpunkte liegen laut den Gutachtern nicht vor.

Bei der Untersuchung wurden aber verschiedene Mängel festgestellt, die sich laut Verwaltung zu einem nicht unerheblichen Teil auf die Verkehrsführung auf den Parkplätze der Fachmärkte beziehen. Dort fehlen zum Teil Rad-und Gehwege. Auch Markierungen und Schilder sollten erneuert beziehungsweise geschaffen werden. Reine Unterhaltungsarbeiten wie die Ausbesserung der Fahrbahnmarkierungen oder Verbesserungen der Beschilderung werden als Geschäfte der laufenden Verwaltung ohne zusätzliche Beratung in den politischen Gremien durchgeführt. Eine neue Querungshilfe müsste die Politik erst beschließen.

Da die Verkehrszählung, auf die das Gutachten beruht, im für Radfahrer und Fußgänger unfreundlichen Monat März durchgeführt worden ist, soll im Sommer außerhalb der Ferien nochmal gezählt werden, teilt die Verwaltung mit.