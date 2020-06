Am 15. Juni wird das Freibad am Elm in Hemkenrode eröffnet - unter bestimmten Auflagen.

Hemkenrode. Die Saison im Freibad am Elm startet am Montag, 15. Juni. Wegen der Corona-Bestimmungen dürfen nur maximal 270 Badegäste zeitgleich im Bad sein.

Wasser marsch! Das Freibad am Elm in Hemkenrode eröffnet

In Hemkenrode dürfte am Montag, 15. Juni, die Freude der Badefans groß sein. Das Freibad am Elm startet in die neue Saison. Wegen der Corona-Pandemie haben die Betreiber Vorkehrungen getroffen. Auch die Wasserratten und Sonnenanbeter müssen sich an verschiedene Regelungen halten.

Der Zutritt zum Freibad ist reglementiert. Es dürfen sich maximal 270 Badegäste zeitgleich im Freibad befinden – diese Beschränkung ermögliche die Einhaltung der Abstandsregelung von mindestens eineinhalb Metern, teilt die Gemeinde Cremlingen mit.

Einlass in Zeitintervallen

Um die Reinigung im Sinne des erweiterten Hygieneplans organisieren zu können, aber auch, um möglichst vielen Badegästen den Zugang zum Freibad zu gewähren, wird in zwei Zeitintervallen geöffnet - von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Am Montagvormittag und am Mittwochnachmittag bleibt das Freibad am Elm geschlossen.

Nur Tages- und Wochenkarten

Eintrittskarten können ausschließlich im Freibad zu den Öffnungszeiten erworben werden. In diesem Jahr werden nur Wochen- und Tageskarten angeboten. Wochenkarten können jeweils für die laufende Woche sowie die zwei Folgewochen erworben werden. Tageskarten sind am jeweiligen Tag erhältlich. Je Zeitintervall sind 220 Wochenkarten (gültig Montag bis Sonntag) und 50 Tageskarten verfügbar. Für

Bald darf hier wieder fröhlich runtergehüpft werden. Foto: Gemeinde Cremlingen

Erwachsene kostet eine Wochenkarte zehn Euro, für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre fünf Euro. Eine Tageskarte ist für zwei Euro für Erwachsene und für ein Euro für Kinder und Jugendliche erhältlich. EC-Kartenzahlung ist laut Gemeinde nicht möglich. Die Gemeinde weist zudem darauf hin, dass derzeit noch Bauarbeiten an dem neuen angrenzenden Multifunktionsgebäude durchgeführt werden. Deswegen kann es zu Einschränkungen auf dem Parkplatz kommen.

Die Anzahl der noch verfügbaren Tageskarten wird regelmäßig auf der Homepage des Freibades am Elm unter https://freibad-am-elm.de/ bekanntgegeben.