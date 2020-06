Im Samtgemeinderat Sickte gibt es zwei Wechsel

Nach seinem Amtsantritt als Samtgemeindebürgermeister im März war der Sitz von Marco Kelb im Samtgemeinderat frei. Zudem hatte Ratsfrau Astrid Busch ihr Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt, teilt die Verwaltung mit. Beide Wechsel beträfen die CDU-Ratsfraktion.

Nachrücker für Marco Kelb wäre nach Feststellung des Wahlausschusses Dieter Lorenz. Dieser verzichtete jedoch aus Altersgründen auf seinen Sitz, so dass nun Tobias Bosse das Mandat übernimmt. Den Sitz von Astrid Busch übernimmt Thorsten Tiedt. Er war, so heißt es in der Mitteilung, bereits von 2001 bis 2016 Mitglied im Samtgemeinderat. Nach der förmlichen Verpflichtung und der Pflichtbelehrung beider Nachrücker gratulierte Marco Kelb – mit gebührendem Abstand und an Stelle des obligatorischen Handschlags, mit dem Corona-Ellenbogen, so die Verwaltung.