Wolfenbüttel: Studenten forschen auf dem Rittergut Lucklum

Zur Baustellenbesichtigung im Rahmen der Lehrveranstaltung „Bauen im Bestand“ trafen sich Lehrende und Studierende auf dem Rittergut Lucklum, um die Gutskirche zu erforschen. In diesem interdisziplinären Modul, das sich in diesem Sommersemester mit der Kirche in Lucklum beschäftigt, arbeiten Architektur- und Bauingenieurstudierende zusammen, wie das Rittergut mitteilt.

Bau- und Konstruktionsgeschichte, Dachkonstruktion und Brandschutz sind Themen

In Arbeitsgruppen setzen sich die Studenten mit der Vermessung des Gebäudes, der Bau- und Konstruktionsgeschichte, der Dachkonstruktion, dem Brandschutz und dem Mauerwerk auseinander. Auf der Grundlage vorliegender Untersuchungsergebnisse der Koldewey-Gesellschaft vom September 2019 und der Materialsammlung der Güterverwaltung Reinau hatten die 32 Studierenden das Objekt bisher vor allem online analysiert.

„Der interdisziplinäre Austausch und damit das gemeinsame Ringen um Erkenntnisse und Lösungen stehen im Vordergrund des Seminars. Unsere Gutskirche ist in dieser Hinsicht ein sehr komplexes und spannendes Objekt“, sagt Dr. Elisabeth Vorderwülbecke, die auf dem Rittergut für alle Themen rund um die Historie zuständig ist.

Die Zusammenarbeit hat in vielen Bereichen neue Erkenntnisse hervorgebracht

„Für uns Lehrende ist das Rittergut nicht nur ein authentisches Objekt für die Ausbildung, sondern auch, im Interesse der Forschung, ein perspektivischer Projektpartner mit regionalem Bezug“, sagt Dr. Sebastian Hoyer vom Institut für Bauwerkserhaltung und Tragwerk der TU Braunschweig. „Wir freuen uns, dass die mehrjährige Zusammenarbeit in vielen Bereichen neue Erkenntnisse hervorgebracht hat, die zu einem tieferen Verständnis der Bausubstanz beitragen und langfristig die Erhaltung des Bestandes sichern“, ergänzt Gunnar Schulz-Lehnfeld vom Institut für Baugeschichte der TU Braunschweig.

Die Ergebnisse des Seminars werden zum Semesterende in einer Abschlussveranstaltung präsentiert.

red