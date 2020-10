Ein exklusives Bauprojekt soll ab dem kommenden Frühjahr im Dreieck zwischen Salzdahlumer Straße und Wolfskamp in Sickte entstehen. Einen Gebäudekomplex mit 20 Eigentumswohnungen will der Gifhorner Investor Dirk Wolter dort errichten.

Das Bauprojekt heißt „Wohnen am Erdwerk“

„Für uns ist das ein ganz besonderer Standort wegen der historischen Zusammenhänge“, sagte Projektentwickler Daniel Manthey beim Vorstellen des Bauvorhabens im Rittersaal des Sickter Herrenhauses. Auf einem großen Areal waren waren Erdwerke aus dem 4. Jahrtausend vor Christus entdeckt und über zehn Monate intensiv archäologisch erforscht worden. „Wir wollen hier ein neues Kapitel von Sesshaftwerden aufschlagen“, freute sich Manthey: „Deshalb nennen wir das Projekt Wohnen am Erdwerk.“

Der Quadratmeterpreis wird bei 3900 Euro liegen

Was wird gebaut? In dem Wohnkomplex sind 20 Eigentumswohnungen geplant, deren Quadratmeterpreis bei ungefähr 3900 Euro liegen werde. Es solle ein Mix von barrierefreien Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen mit Wohnflächen zwischen 65 und 118 Quadratmetern Wohnfläche entstehen. Ein Jahr sei an dem Projekt bisher geplant worden.

Das Besondere an dem Bauvorhaben sei der hohe energetische Standard. „Die Wohnungen werden im KfW-40-plus-Standard errichtet“, erklärte Lars Kühl, Professor an der Ostfalia und dort Leiter des Instituts für energieoptimierte Systeme. Er ist für die Planung der technischen Gebäudeausstattung zuständig. „Der Standard wird, wenn überhaupt, dann in Einfamilienhäusern umgesetzt“, erklärte Kühl. Über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach werde der Wohnkomplex mit Strom versorgt. Für die Regenrückhaltung sorgten unter anderem begrünte Dächer. Die Belüftung werde dezentral für jede Wohneinheit separat geregelt. „Ja, die Fenster lassen sich öffnen“, antwortete Manthey auf Rückfrage aus dem Publikum im Rittersaal. Die Wohnungen seien bereits Smarthomefähig. Zudem gebe es für jede Wohnung einen Tiefgaragenstellplatz. Diese sei aus optischen Gründen nicht über eine Rampe, sondern einen Fahrstuhl erreichbar.

Baubeginn ist im nächsten Jahr

Wann geht es los? Im Frühjahr, spätestens im Sommer 2021 können die Bauherren loslegen“, hatte Martin Streppel, Geschäftsführender Gesellschafter des Bauträgers Munte Projekt im Sommer erklärt. Insgesamt entstehen auf knapp sieben Hektar 70 Grundstücke, von denen die meisten bereits verkauft seien.

Eines davon ist das Eigentumsprojekt des Gifhorner Investors. Baubeginn für das Projekt „Wohnen am Erdwerk“ soll im kommenden Frühjahr sein, die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant.