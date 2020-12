Wie im Inklusionsdorf Neuerkerode die Krise gemanagt wird

Applaus und warme Worte reichen nicht. Davon ist der Geschäftsführer der Neuerkeröder Wohnen und Betreuen GmbH, Marcus Eckhoff, überzeugt. Wertschätzung für das Pflegepersonal muss sich auch auf dem Konto der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen – im Besonderen in Zeiten wie diesen.

Eckhoff managt das Inklusionsdorf Neuerkerode, in dem 850 Menschen mit Behinderungen leben. Sie werden betreut, gepflegt, umsorgt und beschäftigt von einer 1000-köpfigen Belegschaft. Und die sind während der Coronakrise ausgesprochen gefordert und belastet. „In der Pflege gibt es kein Homeoffice“, sagt Eckhoff im Gespräch mit Nachdruck.

Belegschaft durch das Virus besonders belastet

Jeden Tag arbeiten sie an „vorderster Front“. „Es ist eine besondere Belastung, täglich dem Virus ausgesetzt zu sein“, berichtet der Inklusionsdorf-Manager, „und nach der Arbeit mit dem Risiko wieder nach Hause zu fahren.“ Alle, die in Neuerkeröder Gruppen arbeiten, in denen es Corona-Fälle gibt, bekommen eine monatliche Zulage von 180 Euro. „Damit vergüten wir eine besondere Leistung“, sagt Eckhoff.

An die gesamte Beleg- und Bürgerschaft des Dorfes verteilt das Management regelmäßig kleine Präsente wie Adventskalender, Obstkörbe und gibt Suppe aus. Am vergangenen Wochenende bereiteten die Führungskräfte in ihrer Freizeit Currywurst für die Wohngruppen zu – eine Spezialität des Inklusionsdorfes, die die Bürger sonst in ihrem Stammlokal, dem Biermanski´s, genießen. Doch das ist, wie alle Restaurationen bundesweit, geschlossen.

Derzeit gilt ein Besuchsverbot

Seit dem 25. Oktober gilt aufgrund der Corona-Fälle ein striktes Besuchsverbot im Inklusionsdorf. Bis dahin war keine Infektion nachgewiesen worden. Derzeit sind insgesamt 16 Bürgerinnen und Bürger mit dem Coronavirus infiziert, drei davon müssen im Klinikum Wolfenbüttel behandelt werden. Eine Person wird sogar beatmet, während anderen Infizierte symptomfrei sind. Auch die Verläufe sind sehr unterschiedlich. „Die eine Bewohnerin zeigte früh gar keine Symptome und musste dann am Nachmittag ins Krankenhaus gebracht werden“, berichtet Angelo Nobile, Qualitätsmanager und Corona-Beauftragter in Neuerkerode.

Marcus Eckhoff ist Geschäftsführer der Neuerkeröder Wohnen und Betreuen GmbH. Er ist überzeugt, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Coronakrise auch finanziell wertschätzen sollte. Foto: Maria Osburg

Alle Infizierten leben in einem Haus, in welchem überwiegend ältere Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen untergebracht sind, erklärt Nobile. Ursprünglich sollte die Quarantäne Anfang Dezember beendet sein, aber dann wurden bei den regelmäßigen Tests neue Infektionen festgestellt. „Die kamen wie aus dem Nichts“, erinnert sich Eckhoff, „das hat allen Beteiligten wirklich zugesetzt.“ Er versteht, dass die Angehörigen sich von Herzen wünschen, ihre Familienmitglieder zu sehen. Aber die Gesundheit gehe vor.

20 Test-Kits stehen pro Bewohner zur Verfügung

Mitte Dezember soll das Dorf wieder für Besucher geöffnet werden. Eine neu eingerichtete Teststation am Eingang soll dazu beitragen, dass das Infektionsgeschehen weiter beherrschbar bleibt. In einem nicht mehr benutzten Wohnhaus führen eigens geschulte Mitarbeiter Antigen-Schnelltests durch. Alle externen Dienstleister, Besucher und Bewohner mit vielen Kontakten werden dort auf das Coronavirus getestet. Pro Platz stehen der Einrichtung 20 Schnelltests monatlich zur Verfügung. „Die Einrichtungen entscheiden selbst, für welche Gruppen sie die verwenden wollen“, erklärt Eckhoff.

Fällt ein Test positiv aus, wird das Wolfenbütteler Gesundheitsamt informiert und das Ergebnis mit einem PCR-Test überprüft. Das Geld für die Test-Kits bekommt die Einrichtung erstattet, die Kosten für das

Eine Mitarbeiterin in der Teststation in Neuerkerode zeigt einen negativen Antigen-Schnelltest. Foto: Maria Osburg

Gebäude, die Schutzkleidung und das Personal werden jedoch nicht bezahlt, berichtet Eckhoff. Das sei ein „Skandal“. Denn Pflegeeinrichtungen bekommen durchaus für diese Posten Erstattungen. Da das Inklusionsdorf aber als Eingliederungshilfe gilt, gibt es für Neuerkerode kein Geld.

Auch die Auslagen für die Test-Kits wurden bislang nicht erstattet. Mehr als 100.000 Euro hat die Einrichtung für diese bereits ausgegeben. „Man scheint davon auszugehen, dass die Einrichtungen liquide genug sind“, bilanziert der Geschäftsführer. Eckhoff hofft nun auf die Impfungen. „Wie gehen davon aus, dass wir zu den vulnerablen Gruppen gehören und rechnen damit, dass hier im ersten Quartal 2021 geimpft wird.“

